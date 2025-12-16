Primavera, MONZA-ROMA 0-1 (11' Arena): segui in tempo reale. Giallorossi vicini al raddoppio

Dopo le sconfitte contro Cesena e Lazio, è chiamata al riscatto la Roma Primavera, attualmente scivolata al settimo posto e senza vittorie da 5 turni. I giallorossi di mister Guidi affronteranno questo pomeriggio il Monza. Calcio di inizio fissato alle ore 14.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA: Strainar; Villa, Scaramelli, Gaye; Reita, Diene, Mout, Castelli, Ballabio; Albè, De Bonis. A disp: Montagna, Bagnaschi, Romanini, Buonaiuto, Treffiletti, Iuliani, Zanni, Rossini, Fogliari. All.: Brevi.

ROMA: De Marzi; Marchetti, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena. A disp: Marcaccini, Stomeo, Almaviva, Zinni, Morucci, Cama, Lulli, Maccaroni, Sarac, Forte. All: Guidi.

Arbitro: Burlando. Assistenti: Callovi-Petarlin.

Marcatori: 11' Arena

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

19' - Occasione Roma! Cross dalla sinistra per i giallorossi, Strajnar respinge male e Litti calcia dal dischetto del rigore spedendo però il pallone alto sopra la traversa

11' - GOL DELLA ROMA. Cross dalla sinistra di Litti, la difesa prova a liberare, lasciando però il pallone in area, Arena si avventa sulla sfera e calcia forte sotto l'incrocio.

7' - Punizione dalla lunga distanza per il Monza sul quale si presenta Reita. Il numero 10 prova la conclusione direttamente in porta, mancando però lo specchio.

1' - Match al via