Primavera, MONZA-ROMA 0-1 (11' Arena): segui in tempo reale. Giallorossi vicini al raddoppio

Dopo le sconfitte contro Cesena e Lazio, è chiamata al riscatto la Roma Primavera, attualmente scivolata al settimo posto e senza vittorie da 5 turni. I giallorossi di mister Guidi affronteranno questo pomeriggio il Monza. Calcio di inizio fissato alle ore 14.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MONZA: Strainar; Villa, Scaramelli, Gaye; Reita, Diene, Mout, Castelli, Ballabio; Albè, De Bonis. A disp: Montagna, Bagnaschi, Romanini, Buonaiuto, Treffiletti, Iuliani, Zanni, Rossini, Fogliari. All.: Brevi.
ROMA: De Marzi; Marchetti, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena. A disp: Marcaccini, Stomeo, Almaviva, Zinni, Morucci, Cama, Lulli, Maccaroni, Sarac, Forte. All: Guidi.
Arbitro: Burlando. Assistenti: Callovi-Petarlin.
Marcatori: 11' Arena
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo
19' - Occasione Roma! Cross dalla sinistra per i giallorossi, Strajnar respinge male e Litti calcia dal dischetto del rigore spedendo però il pallone alto sopra la traversa
11' - GOL DELLA ROMA. Cross dalla sinistra di Litti, la difesa prova a liberare, lasciando però il pallone in area, Arena si avventa sulla sfera e calcia forte sotto l'incrocio.
7' - Punizione dalla lunga distanza per il Monza sul quale si presenta Reita. Il numero 10 prova la conclusione direttamente in porta, mancando però lo specchio.
1' - Match al via