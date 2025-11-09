Primavera, ROMA-INTER 1-0: segui in tempo reale. Di Nunzio porta in vantaggio i giallorossi

La Roma Primavera deve rispondere al Genoa, che ieri ha battuto per 0-2 la Cremonese, e riconquistarsi il primo posto in solitaria. La squadra di Federico Guidi sta vivendo un periodo d'oro ed è reduce da 5 vittorie di fila senza subire gol. Oggi alle 13:00 al Tre Fontane arriverà l'Inter, attualmente tredicesima in classifica, e alla ricerca di rivalsa. Ecco le formazioni ufficiali del match.

ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Nardin; Sangarè, Romano, Bah, Cama; Di Nunzio, Della Rocca; Paratici.

A disp.: De Marzi, Marchetti, Litti, Almaviva, Arduini, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Pagano, Lulli, Forte.

All.: Guidi

INTER: Taho; Della Mora, Marello, Cerpellatti, Zouin, Zárate, Pinotti, Putse, Mosconi, Breda, Peletti.

A disp.: Costante, Gomez, Romano, Conti, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Virtuani, Mancuso.

All.: Carbone

Arbitro: Dario Di Francesco

MARCATORE: 2' Di Nunzio

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

2' - GOOOOOL della Roma, Di Nunzio fa 1-0. Il classe 2007 porta in vantaggio i giallorossi con un bel sinistro da fuori area.

1' - Comincia il match.

PREPARTITA

12:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.