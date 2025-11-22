Primavera, JUVENTUS-ROMA: le formazioni ufficiali. Davanti Di Nunzio e Forte a supporto di Morucci

Torna in campo il campionato Primavera 1, con la Roma di mister Guidi attesa dalla trasferta contro la Juventus in questa 12a giornata. I giallorossi sono alla ricerca della vetta della classifica occupata al momento dalla Fiorentina, i bianconeri invece vogliono allontanarsi dalla zona rossa.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS: Huli; Gnikpingo, Rizzo, Biggi, Keutgen, Leone, Verde, Vallana, Merola, Grelaud, van Aarle. A disp: Milia, Comellas, Finocchiaro, Durmisi, Badarau, Sylla, Bellino, Pagio, De Brul, Repciuc, Jaka. All: Padoin.
ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Lulli, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Forte; Morucci. A disp: Stomeo, Marchetti, Della Rocca, Almaviva, Nardin, Zinni, Arduini, Scacchi, Cama, Panico, Paratici. All: Guidi.
Arbitro: Teghille. Assistenti: Russo- Di Meo