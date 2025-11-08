Primavera, Guidi: "Contro l'Inter una gara stimolante, sarà una prova molto significativa" (VIDEO)

Alla vigilia del match contro l'Inter, il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue parole:

La vittoria nell'ultima partita?

"Pur non riuscendo a fare una delle migliori prestazioni, siamo riusciti a portare a casa una vittoria sudando e soffrendo tutti insieme. Come ho detto immediatamente nel post partita, anche questo tipo di partite rappresenta un motivo di grande crescita: riuscire a ottenere il risultato nonostante una prestazione tecnica non eccezionale è un passo importante nel percorso della squadra".

Ora arriva l’Inter. C’è tanta curiosità per capire che tipo di squadra affronterete, anche perché ha stentato un po’ all’inizio ma ora sta volando tra Youth League e campionato. Che Inter si aspetta e come spiega la loro partenza più difficile?

"Ci sono passato la stagione scorsa, quando ero al Milan. È chiaro che quando si tratta della prima esperienza con la seconda squadra ci sono dei travasi di calciatori e serve sempre un periodo di assestamento che, prima o poi, rischi di pagare. Penso che sia questo il motivo dei loro inciampi iniziali. Detto questo, quando hai a che fare con la seconda squadra per la prima stagione è normale ringiovanire molto la rosa".

Quindi pensa che sia stato solo un problema di risultati, non di prestazioni?

"Sì, penso di sì. Anche quando non sono riusciti a vincere, hanno sempre giocato molto bene e, soprattutto, schieravano in campo una squadra molto più giovane rispetto agli avversari. Ora la squadra è partita, stanno facendo molto bene e giocano un gran calcio".

Che tipo di partita si aspetta?

"Sarà una gara completamente diversa rispetto a quella di Bologna. Affrontiamo la squadra che ha lo scudetto sul petto, ricca di talento e di giocatori che fanno parte delle rispettive nazionali giovanili. Sarà una partita molto bella da giocare, stimolante e con un alto coefficiente tecnico. C’è tanta curiosità nel vedere come riusciremo a continuare a migliorarci, e farlo contro una squadra di questo livello sarà una prova molto significativa".

Domani alle 13:00 al Tre Fontane




