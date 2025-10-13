Primavera, il calendario dalla 14a alla 17a giornata: il 12 dicembre il derby contro la Lazio

La Lega Serie A ha reso il noto il calendario del campionato Primavera dalla 14a alla 17a giornata. I giallorossi di Guidi affronteranno: Lecce, Lazio, Monza ed Hellas Verona. La stracittadina contro i biancocelesti è in programma il 12 dicembre alle ore 18: Ecco il calendario completo:
14ª giornata:
Sabato 29/11/2025
FROSINONE-MONZA ore 11:00 Primavera TV
PARMA-NAPOLI ore 11:00 Canale 60
ROMA-LECCE ore 13:00 Canale 60
TORINO-BOLOGNA ore 15:00 Canale 60
VERONA-GENOA ore 15:00 Primavera TV
Domenica 30/11/2025
ATALANTA-LAZIO ore 11:00 Primavera TV
CAGLIARI-JUVENTUS ore 11:00 Canale 60
INTER-MILAN ore 13:00 Canale 60
CREMONESE-CESENA ore 15:00 Primavera TV
Lunedì 01/12/2025
SASSUOLO-FIORENTINA ore 16:00 Canale 60
15ª giornata:
Venerdì 12/12/2025
PARMA-MONZA ore 12:00 Canale 60
BOLOGNA-MILAN ore 14:00 Canale 60
TORINO-GENOA ore 16:00 Canale 60
ROMA-LAZIO ore 18:00 Canale 60
Sabato 13/12/2025
FROSINONE-LECCE ore 11:00 Canale 60
INTER-CAGLIARI ore 13:00 Canale 60
ATALANTA-CREMONESE ore 15:00 Canale 60
Domenica 14/12/2025
VERONA-JUVENTUS ore 10:45 Canale 60
SASSUOLO-NAPOLI ore 11:00 Primavera TV
FIORENTINA-CESENA ore 13:00 Primavera TV
16ª giornata:
Martedì 16/12/2025
LAZIO-TORINO ore 12:00 Primavera TV
MONZA-ROMA ore 14:00 Primavera TV
MILAN-PARMA ore 14:00 Canale 60
Mercoledì 17/12/2025
CAGLIARI-ATALANTA ore 12:00 Primavera TV
GENOA-FROSINONE ore 12:00 Solocalcio
LECCE-NAPOLI ore 12:00 Canale 60
CREMONESE-FIORENTINA ore 16:00 Primavera TV
VERONA-INTER ore 16:00 Canale 60
SASSUOLO-BOLOGNA ore 18:00 Canale 60
Giovedì 18/12/2025
JUVENTUS-CESENA ore 14:00 Canale 60
17ª giornata:
Sabato 20/12/2025
PARMA-LAZIO ore 11:00 Canale 60
INTER-GENOA ore 13:00 Canale 60
Domenica 21/12/2025
FROSINONE-SASSUOLO ore 11:00 Primavera TV
ROMA-VERONA ore 11:00 Canale 60
FIORENTINA-CAGLIARI ore 13:00 Canale 60
BOLOGNA-CREMONESE ore 15:00 Primavera TV
NAPOLI-MILAN ore 15:00 Canale 60
Lunedì 22/12/2025
TORINO-LECCE ore 11:00 Canale 60
ATALANTA-JUVENTUS ore 13:00 Canale 60
CESENA-MONZA ore 13:00 Primavera TV
(legaseriea.it)