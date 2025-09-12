Primavera, Guidi: "Fiorentina candidata principale alla vittoria, servirà la miglior Roma" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di domani contro la Fiorentina. I giallorossi giocheranno al Tre Fontane alle 15:00. Ecco le parole del tecnico:

“Mancavano 7-8 giocatori impegnati con le nazionali e ci siamo concentrati con il resto del gruppo. Abbiamo fatto diverse riunioni, siamo veramente soddisfatti di quello che hanno fatto i ragazzi in questi giorni, hanno fatto vedere cose che non facevano vedere. Ci aspettiamo che la squadra sia in netto miglioramento, sulla falsariga della sfida contro il Sassuolo”.

Quanto è stato importante battere il Sassuolo?

“È stato determinante perché il risultato è stato figlio di una partita positiva, i ragazzi si sono dovuti ingegnare durante il match, ci sono stati dei minuti del secondo tempo dove la squadra era in sofferenza ma ha saputo reagire. Ci siamo portati dietro tante cose positive e questo ti dà autostima, fiducia e consapevolezza nel proseguire nel miglioramento che tutti devono fare, singolarmente e di squadra”.

La sfida contro la Fiorentina?

“Penso sia la candidata principale alla vittoria del campionato, ha mantenuto lo stesso staff tecnico, ha mantenuto le idee. Tantissimi protagonisti sono gli stessi della passata stagione, hanno fatto investimenti per alzare il livello della squadra. Per noi è una sfida stimolante, non a caso è stata la semifinale scudetto qualche mese fa e sappiamo che la Fiorentina sia una squadra da sempre ostica. Servirà la miglior Roma per venirne a capo”.