Primavera, Guidi: "Abbiamo enormi margini di miglioramento, è un gruppo che può giocare in mille maniere" (VIDEO)

Il tecnico della Primavera, Federico Guidi, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le sue parole: "Abbiamo un gruppo che ha enormi margini di miglioramento, sia dal punto di vista tecnico-tattico che fisico. Siamo contenti di quello che i ragazzi stanno esprimendo perchè è un percorso che sta facendo vedere dei miglioramenti. Siamo ancora in embrione"

Sceglierete il sistema di gioco in base all'avversario o c'è una strada principale?

"Chiaro che all'inizio, complci gli infortuni di Mira, Seck e Terlizzi, non avevamo la possibilità di fare quello che abbiamo fatto nelle prime due partite. Chiaro che un gruppo che può giocare in mille maniere, ogni settimana cerchiamo di mettere il vestito più idoneo, abbiamo l'obbligo di fare esprimere i ragazzi al massimo delle loro potenzialità".

Il Genoa?

"Il calendario ci ha messo davanti tutte squadre che stano facendo bene e possono ambire ai vertici della classifica. Stiamo affrontando la squadra prima in classifica, giocano bene, sono esperti e si sono rinforzati nell'ultima sessione di mercato. L'U18 ha vinto lo scudetto, sappiamo che la difficoltà sarà elevata ma vogliamo fare quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Stiamo mettendo in mostra notevoli miglioramenti"