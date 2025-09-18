Calciomercato, il retroscena su Pipitò: il "nuovo Tevez" fu vicino alla Roma nel 2024, ora brilla nelle giovanili della Juventus

Un talento che sta attirando l'attenzione nelle giovanili della Juventus, ma che avrebbe potuto vestire la maglia della Roma. È il caso di Giuseppe Pipitò, attaccante classe 2010 che, secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, fu a un passo dal trasferirsi in giallorosso prima di accasarsi a Torino. L'attaccante, paragonato a Tevez per le movenze, sta confermando il suo potenziale, arrivando per esempio a segnare nello stesso weekend sia con l'Under 16 che con l'Under 17 bianconera.

Il momento in cui le strade di Pipitò e della Roma si sono incrociate risale all'estate del 2024. Al termine di una stagione da protagonista assoluto nelle giovanili del Palermo (16 reti in 24 presenze con l'Under 15), la dirigenza giallorossa mise gli occhi su di lui e avviò i primi sondaggi per portarlo a Trigoria. Tuttavia, dopo una serie di valutazioni, il club decise di non affondare il colpo a causa dei costi dell'operazione, ritenuti troppo elevati. A piazzare il colpo fu quindi la Juventus, che sembra essersi assicurata uno dei talenti di quella generazione.

(gazzettaregionale.it; foto di palermotoday.it)

