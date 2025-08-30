Primavera, SASSUOLO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Coletta sfiora il vantaggio

Dopo il pareggio all'esordio contro il Parma e la sconfitta contro l'Atalanta, la Roma Primavera va alla ricerca della prima vittoria stagionale. I ragazzi di mister Guidi saranno impegnati contro il Sassuolo. Calcio d'inizio fissato per le 14:30.
IL TABELLINO
SASSUOLO: Nyarko, Vezzosi, Seminari, Sandro, Frangella, Negri, Kulla, Kampani, Tomsa, Benvenuti, Sibilano. A disp.: Lungu, Costabile, Weiss, Cardascio, Amendola, Petito, Mussini, Appiah, Barry, Tampieri, Chiricello.
All. Emiliano Bigica
ROMA: De Marzi; Marchetti, Seck, Nardin, Cama; Coletta, Di Nunzio, Arduini; Della Rocca, Sugamele, Scacchi. A disp.: Marcaccini, Litti, Tumminelli, Bah, Zinni, Morucci, Terlizzi, Panico, Lulli, Maccaroni, Cinti.
All. Federico Guidi
Arbitro: Gianluca Guitaldi. Assistenti: Emanuele Spagnolo - Gianluca Scardovi
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo
37' - Riparte pericolosamente il Sassuolo: Negri viene fermato solo dall'uscita di De Marzi, poi rimane a terra. Intervento del portiere giudicato regolare.
29' - Clamoroso errore di Nyarko che si fa rubare palla da Arduini, ma riesce a rimediare al proprio errore togliendo la sfera al centrocampista giallorossa prima del tiro in porta.
26' -Cross di Scacchi in area di rigore per Coletta che, con il destro, calcia in porta trovando l'opposizione di Nyarko.
20' - Poche emozioni fin qui nel match tra Sassuolo e Roma.
10' - Espulso il tecnico del Sassuolo Emiliano Bigica e il componente dello staff neroverde Torelli per proteste
7' - Cross di Marchetti in area di rigore, Della Rocca prova l'avvitamento di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta difesa da Nyarko.
6' - Ci prova il Sassuolo con Tomsa, il suo tiro da fuori termina alto.
1' - Match al via