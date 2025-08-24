Primavera, ROMA-ATALANTA 0-1: segui in tempo reale, Bono la sblocca su calcio di punizione

Seconda giornata del Campionato Primavera 1, con la Roma che scende in campo al Tre Fontane contro l'Atalanta. Prima partita tra le mura amiche per i giallorossi di mister Guidi, che cercano il successo dopo il pareggio subito nei minuti di recupero a Parma nella gara d'esordio. Pari 2-2 anche per gli orobici, che in casa contro l'Hellas Verona hanno strappato un punto rimontando nel recupero. Di seguito il live della partita.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Zelezny; Lulli, Nardin, Seck, Cama; Coletta, Romano, Di Nunzio; Scacchi, Arena, Della Rocca. A disp.: De Marzi, Marchetti, Tumminelli, Zinni, Arduini, Belmonte, Sugamele, Morucci, Panico, Maccaroni, Carlaccini.
All. Federico Guidi
ATALANTA: Zanchi; Gobbo, Maffesoli, Ramaj, Aliprandi; Steffanoni, Gerard Ruiz, Mencaraglia; Bono, Cakolli, Baldo. A disp.: Barbieri, Anelli, Galafassi, Artesani, Rinaldi, Parmiggiani, Damiano, Bilac, Michieletto, Mouisse.
All. Giovanni Bosi
Arbitro: Eremitaggio
Tabellino: 4' Bono.
LA CRONACA DELLA PARTITA
6' - Roma pericolosa con il cross di Lulli deviato dalla difesa orobica: palla che tocca la traversa e finisce fuori!
4' - Atalanta in vantaggio! Gol di Bono direttamente su calcio di punizione: 1-0 per la Dea.
3' - Cartellino giallo per Seck, autore di un fallo al limite dell'area.
1' - Via al match!