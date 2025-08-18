Primavera, PARMA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Ducali subito vicini al vantaggio

18/08/2025 alle 16:27.
È cominciato questo week-end il campionato Primavera. La Roma di Federico Guidi sarà impegnata al "Tardini" per affrontare il Parma in questa 1ª giornata della stagione 2025/2026. Calcio d'inizio fissato per le 16:30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA: Astaldi; Martinez, D'Intino, Drobnic, Cozzolino; Ciardi, Conde, Tigani, Mengoni, Mikolajewski, Cardinali. A disp.: Casentini​​​​​​​, Pajsar​​​​​​​, Terrnava​​​​​​​, Nwajei​​​​​​​, Castaldo​Balduzzi​​​​​​​, Gemello​​​​​​​, Campatelli​​​​​​​, Marchesi​​​​​​​, Alinovi​​​​​​​, Sartori​​​​​​​.
All. Nicola Corrent

ROMA: Zelezny; Lulli, Nardin, Zinni, Cama; Di Nunzio, Romano, Bah; Coletta, Della Rocca; Arena. A disp.: Marcaccini, Marchetti, Tumminelli, Arduini, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Panico, Maccaroni, Carlaccini.
All. Federico Guidi

Arbitro: Andrea Zoppi. Assistenti: Rignanese - Hader

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

6' - Padroni di casa ancora pericolosi: Mikolajewski va a segno, ma il pallone era uscito in precedenza fuori dal campo.

3' - Parma vicino al vantaggio! Sugli sviluppi della punizione, Mikolajewski colpisce indisturbato in area di rigore e colpisce il palo!

1' - Match al via