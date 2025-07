Settore giovanile: rivoluzione nell'area scouting. Via Albergati, arrivano Vichi e Migliorati dal femminile

L'arrivo di Ricky Massara alla guida della direzione sportiva potrebbe portare a cambiamenti all'interno della struttura di Trigoria. La figura di Albergati, responsabile degli osservatori per il settore giovanile, è a forte rischio, con il nuovo ds che gli avrebbe già comunicato di non rientrare nei quadri tecnici per la prossima stagione.

Roberto Vichi e Gianmarco Migliorati dovrebbero entrare nel nuovo reparto scouting, spostandosi dalla sezione femminile a quella maschile. Confermata la presenza di Alberto De Rossi e Bruno Conti, nonostante quest'ultimo avesse un rapporto di fiducia proprio con Albergati.

(gazzettaregionale.it)

