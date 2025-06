Dopo una stagione, Roberto Trapani, arrivato la scorsa estate come Youth Sector Head of Recruitment, è vicino a lasciare la Roma. L'ex dirigente del Monza, infatti, dovrebbe lasciare il ruolo nel settore giovanile di Trigoria e per lui l'ipotesi più accreditata è il Genoa, oltre a Parma e una società araba che si sono interessate.

(gazzettaregionale.it)