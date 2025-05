Primavera, Fiorentina-Roma: in vendita i biglietti per la sfida del Viola Park

Lunedì 26 maggio alle 20:30 la Roma Primavera sarà impegnata nella semifinale Scudetto contro la Fiorentina al Viola Park. Il club giallorosso ha annunciato la vendita dei biglietti per la sfida: "La partita, in gara unica (niente supplementari: in caso di parità al 90esimo, si andrà direttamente ai rigori), si giocherà al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI). Chi passa affronterà il 30 maggio alle 20:30 in finale la vincente di Inter-Sassuolo/Milan. I biglietti (15€, 5€ per gli under 14) possono essere acquistati online sul sito Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket e alla biglietteria del Viola Park. I settori riservati ai tifosi della Roma sono in Tribuna Estra, nello specifico V5 - V6 - V7."

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS