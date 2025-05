Primavera, follia Zaniolo dopo Roma-Fiorentina. La nota del club: "Sarebbero stati colpiti due giocatori" (COMUNICATO)

Al termine del match tra Fiorentina e Roma nella Semifinale Scudetto è finito con un acceso litigio. Secondo quanto riferito dai giornalisti di Sportitalia, ad aver scatenato la lite sarebbe stato Nicolò Zaniolo, sceso nello spogliatoio giallorosso senza permesso per orinare e con toni irrisori per provocare gli avversari. L'ex giallorosso avrebbe colpito poi un giocatore della Roma Primavera.

(Sportitalia)

Andrea Giannattasio, giornalista de La Nazione, ha rivelato un altro retroscena, fornito dal club giallorosso: Zaniolo avrebbe colpito un giocatore avversario con un pugno. Atteso un comunicato del club.

Follia di Nicolò #Zaniolo: al termine di Roma-Fiorentina Primavera, la punta viola è entrata negli spogliatoi giallorossi e - fa sapere il club capitolino - ha colpito con un pugno un giocatore avversario. Ne è nato un parapiglia. A breve una nota della @OfficialASRoma — Andrea Giannattasio (@giannattasius) May 26, 2025

Il comunicato del club giallorosso:

"La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO

Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, i due calciatori colpiti sarebbero stati Almaviva e Litti.