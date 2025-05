Primavera, Falsini: "Si resetta tutto, ora il margine di errore è minimo. Dobbiamo essere pronti mentalmente" (VIDEO)

Alla vigilia della semifinale Scudetto contro la Fiorentina, Gianluca Falsini, tecnico della Primavera della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

Come si riparte dopo il primo posto nella Regular Season?

“Non dobbiamo dimenticare quello che di buono abbiamo fatto. Si resetta tutto, il margine di errore è minimo e, se vogliamo toglierci altre soddisfazioni, dobbiamo essere pronti mentalmente”.

La Fiorentina è una squadra complicata da affrontare: quale errore non dovete rifare?

“Sono state due partite diverse quelle di campionato. Nella prima, avevamo appena cambiato modulo e non abbiamo fatto ben, sebbene avessimo creato qualcosa all’inizio. Nel ritorno, è avvenuto il contrario: non siamo partiti bene, ma abbiamo dominato. Purtroppo, non abbiamo concretizzato e subìto un gran gol da Rubino. Non dobbiamo prendere le ripartenze perché la Fiorentina è molto forte, attacca bene lo spazio e dobbiamo giocare semplici ed equilibrati. Dobbiamo cercare di creare loro dei fastidi e non forzare le giocate, non dobbiamo commettere questi errori”.

Quanto sarà importante la presenza dei tifosi giallorossi?

“Spero sia una bella serata di sport e che ci aiutino come hanno sempre fatto quest’anno in casa. Abbiamo avuto tanti momenti felici e qualcuno meno felice, abbiamo bisogno di loro per accompagnarci nel sogno che stiamo vivendo”.