Primavera, Falsini: "Vogliamo finire bene quello che abbiamo inziato" (VIDEO)

Gianluca Falsini, tecnico della Roma Primavera, ha presentato la sfida contro il Bologna in programma domani alle ore 13:00. Ecco le sue parole riprese dai canali ufficiali del club:

Com'è stato il lavoro settimanale?

“Aver recuperato alcuni giocatori ci dà tanta forza e la speranza che tra poco torneremo a essere tutti e competitivi. Voglio ringraziare quelli che finora si sono sacrificati anche in ruoli non propri per il bene della squadra”.

Che gara si aspetta?

“Difficile, conosco Colucci, era il mio capitano ai tempi dell'Hellas Verona. Sa far giocare le proprie squadre, è meticoloso e riesce a creare problemi agli avversari, annullando i loro punti di forza. Mi aspetto però uno spirito diverso dai miei ragazzi".

Cosa chiede al finale di stagione?

“Vogliamo finire bene quello che abbiamo iniziato e proseguito, senza farci prendere da frenesia e pensieri negativi. Stiamo facendo un percorso importante che dobbiamo migliorare ancora”.