Primavera, Falsini: "Ci sta ogni tanto di inciampare, ora dobbiamo ripartire il prima possibile”

Gianluca Falsini, tecnico della Primavera, ha presentato la sfida contro il Milan in programma domani alle ore 11:00. Ecco le sue parole riprese dai canali ufficiali del club:

C'è voglia di ripartire dopo il ko di Cagliari?

“Sicuramente non fa piacere perdere, ma credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Non siamo stati bravi in fase di possesso in tre situazioni in 95 minuti, abbiamo condotto noi la gara, purtroppo però siamo stati poco incisivi. In questo momento della stagione i ragazzi sanno su cosa dobbiamo lavorare, ripartiamo con la consapevolezza di quello che stiamo facendo e di come lo stiamo facendo. Ci sta ogni tanto di inciampare, ora dobbiamo ripartire il prima possibile”.

Si aspetta una gara aperta al "Tre Fontane"?

“Sicuramente a Milano abbiamo fatto una prestazione importante, una delle tante prestazioni importanti che questi ragazzi hanno fatto quest’anno. Chiaramente vincere contro il Milan in quel modo, in trasferta, non è mai semplice. Mi aspetto una gara aperta, complicata, bella da giocare e sono sicuro che i ragazzi daranno tutto come hanno sempre fatto, cercando di dominare il gioco. Sappiamo di avere di fronte una squadra veramente forte, con delle individualità importanti”.

Quanto è importante la prossima sosta?

“Nel nostro caso sarà importante perché alcuni ragazzi sono fuori da diverso tempo e spero di recuperarli. Speriamo inoltre di poterci allenare bene, su alcuni concetti che dobbiamo migliorare e soprattutto sui particolari, che a questo punto della stagione faranno la differenza. Credo che questa sosta arrivi veramente al momento giusto”.

(asroma.com)