Primavera, Sugamele: "Vittoria importante per il gruppo. Sono soddisfatto del primo gol"

Alessandro Sugamele, tra i protagonisti oggi della vittoria della Roma Primavera contro il Torino, ha parlato ai canali del club per commentare il match. Ecco le sue parole:

"Vittoria è molto importante per il gruppo, ma soprattutto per ritornare al successo che ci mancava da ben due mesi. All'inizio di gennaio, le prime due partite non sono andate come volevamo e adesso arriva una vittoria frutto del lavoro. Sono molto soddisfatto del primo gol, ma soprattutto di aver aiutato la squadra e per aver contribuito alla vittoria per 90 minori".

(asroma.com)

