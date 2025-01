Roma Primavera, Falsini: “Spero sia un derby che faccia divertire. Il tutto esaurito ci darà una spinta in più”

Lunedì alle 18:00, la Roma Primavera ospiterà la Lazio allo stadio Tre Fontane per il derby della Capitale. I giallorossi arrivano alla sfida al primo posto in classifica, i biancocelesti sono invece settimi a -11 dalla vetta. Ai canali ufficiali del club ha parlato mister Falsini. Ecco le sue parole sul match.

Contro il Cesena è stata una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale. Come sta la squadra?

“La partita di giovedì effettivamente è stata molto dispendiosa, però è anche vero che vincere aiuta a vincere e il successo ci ha permesso di prepararci al meglio per la prossima partita. Il giorno dopo la gara di Cesena, chi ha giocato dal primo minuto ha avuto un giorno di riposo e gli altri hanno sostenuto una seduta non troppo pesante per gestire le forze. Fortunatamente sono ragazzi giovani e recuperano velocemente. Mi aspetto una squadra in salute”.

Che derby sarà?

“Spero sia un derby che faccia divertire la gente, tra due squadre con voglia di vincere, che proveranno in campo a mostrare la propria superiorità. Certamente il derby è sempre una partita particolare, chi riuscirà a gestirlo dal punto di vista emotivo e tattico avrà un grande vantaggio”.

Lunedì lo stadio Tre Fontane sarò tutto esaurito: quanto sarà importante la spinta dei tifosi romanisti?

“Sono convinto che ci daranno come sempre una grande spinta e lunedì ancora di più. Ci aiuteranno a fare una grande partita e noi faremo di tutto per rendere orgogliosi i nostri tifosi e tutta la gente che verrà ad assistere alla partita. Metteremo in campo una prestazione coraggiosa e sono convinto che i ragazzi giocheranno una partita gagliarda, poi nel calcio a volte gli episodi possono fare la differenza. Porteremo i tifosi dalla nostra parte e invito loro a spingerci ed aiutarci, perché sono una componente fondamentale del nostro percorso”.

(asroma.com)

