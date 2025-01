Primavera, Falsini: "Dobbiamo continuare a giocare così. Un applauso ai miei ragazzi"

Al termine della vittoria per 2-4 sul campo del Torino, l'allenatore della Roma Primavera Gianluca Falsini ha rilasciato un'intervista post-gara ai microfoni dei canali del club. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

"Campo difficilissimo, il Toro fino a oggi stava giocando una stagione importante, soprattutto tra le mura amiche era difficilissimo fare una partita come abbiamo fatto, devo fare un plauso ai ragazzi che sono stati fantastici. Penso a Ivkovic, a chi non ha giocato molto spesso in questo ultimo periodo. Anche Marchetti e Nardin che sono subentrati hanno fatto benissimo, devo essere sincero. Questa squadra sta diventando, come ho sempre detto, una squadra vera e questa vittoria certifica il fatto che siamo un gruppo forte. Adesso però, al di là della battuta d'arresto del secondo tempo con l'Hellas in cui abbiamo giocato male, dobbiamo continuare a giocare così come stiamo facendo: con personalità, come abbiamo fatto oggi, su un campo difficilissimo contro una squadra molto fisica. Spero che questa partita sia quella che darà il via a questo tipo di performance contro squadre di questo calibro".

(asroma.com)

