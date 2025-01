Primavera, Falsini: "Contro il Cesena cercheremo di imporre il nostro gioco. Ci saranno delle rotazioni" (VIDEO)

Il tecnico della Primavera giallorossa Falsini, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Cesena. Ecco le sue parole:

Sulla partita.

“Questo è un campionato che ci farà giocare tanto. Contro il Cesena sarà una partita difficile perché sono organizzati e bravi, in più giochiamo in casa loro. Li affronteremo come tutte le partite, cercando di imporre il nostro gioco e faremo anche delle rotazioni”.

Il Cesena può mettervi in difficoltà?

“Sì, può metterci in difficoltà, però posso anche non vincere, come con il Monza, ma se c’è la prestazione posso fare solo i complimenti. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa e vogliamo fare risultato attraverso il gioco, non gli episodi”.