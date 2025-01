Primavera, Falsini: "Avrei preferito gare di andata e ritorno ma ci adatteremo. Il Lecce giocherà sull'intensità" (VIDEO)

Gianluca Falsini, tecnico della Primavera, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce, valida per gli ottavi di Coppa Italia Primavera in gara unica. Le sue parole: "Un test importante, menomale che arriva subito, lo affronteremo al massimo e cercheremo di sviluppare il nostro gioco".

Perchè si aspetta una gara simile a quella contro il Verona?

"Scurto è un ottimo allenatore, il Lecce ha dettami tattici simili all'Hellas ma con interpreti più forti. Mi aspetto giochino sull'intensità, sul fatto che possano chiudersi e ripartire ma con una qualità maggiore di quella dell'Hellas. Sicuramente dobbiamo fare meglio nelle preventive e nel palleggio, oltre che nella qualità negli ultimi 20 metri"

Questo è un gruppo giovane ma che ha già affrontato gare da dentro o fuori. È tranquillo da questo punto di vista?

"Avrei preferito andata e ritorno, però ci dobbiamo adattare. Come ho sempre detto, il talento non ha età, sappiamo che fisicamente possiamo avere qualche problema, ma queste partite servono ai ragazzi per crescere per poi affrontare questo meraviglioso sport"