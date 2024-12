Primavera, Falsini: "Contro l'Udinese dovremo rispondere presenti"

La Primavera allenata da Gianluca Falsini, dopo un periodo negativo, ha rialzato la testa e domani mattina, con calcio d'inizio alle 11, andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa dell'Udinese. Queste le parole dell'allenatore giallorosso raccolte dal sito ufficiale del club:

Dopo l'ultima partita ci aveva parlato anche di un po’ di stanchezza mentale: come ha visto la squadra questa settimana?

“La squadra sta bene, i ragazzi hanno recuperato, c’è entusiasmo. Rispetto ai giorni successivi alla trasferta di Milano, c’è più energia mentale, quindi siamo fiduciosi da questo punto di vista”

Aveva ironicamente paragonato la partita contro l’Empoli ad una buccia di banana, possiamo dire lo stesso della gara contro l’Udinese?

“Sarà una partita con molte insidie. Dovremo fare attenzione, perché l'Udinese in casa, soprattutto ultimamente, sta mettendo in campo buone prestazioni e ottenendo risultati, quindi non sarà facile per noi. Dovremo essere mentalmente preparati per la sfida di sabato. Se saremo concentrati, se faremo quello che stiamo preparando in allenamento, sicuramente i ragazzi faranno una bella partita e non ho dubbi che questo accadrà. Dovremo rispondere di nuovo ‘presenti’, per allungare la striscia di vittorie e soprattutto di prestazioni, che è l’aspetto che più ci interessa”

Con la partita di Udine inizierà un periodo intenso fino alla fine del 2024 e si giocherà ogni tre giorni: ha in mente di gestire le risorse del gruppo?

“Si. Ho la fortuna di avere a disposizione un gruppo forte e chiaramente faremo delle rotazioni, perché se giocassero sempre gli stessi non riusciremmo a mantenere lo stesso livello di qualità mentale, tecnica e fisica. Sarà una buona occasione per quei ragazzi che hanno avuto ultimamente meno minutaggio, di dimostrare anche in partita quello che fanno durante la settimana: allenarsi sempre con massimo impegno e qualità”

