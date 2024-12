Primavera, Falsini: "Abbiamo margini di miglioramento, il nostro obiettivo è il miglioramento quotidiano" (VIDEO)

Gianluca Falsini, tecnico della Primavera, ha presentato la sfida contro l'Empoli in programma domani alle 11:00. Ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club:

Il periodo della Roma?

“Abbiamo lavorato molto, era un periodo che la palla non entrava e non facevamo le scelte corrette. Paradossalmente, adesso ci siamo allenati un po’ meno, non volevo che diventasse un problema mentale il nostro periodo negativo. Le ultime decisioni non sono sempre corrette ancora, ma abbiamo margini di miglioramenti. Partiamo dal punto di vista mentale per vincere sul campo”.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Roma-Empoli?

“Mi aspetto una squadra chiusa che proverà a chiuderci gli spazi di gioco, che ci aspetterà. Non so che mentalità avranno, ma mi aspetto una gara diversa da quella di lunedì contro il Milan. Dovremo essere bravi di leggere un’altra partita”

L'obiettivo?

“Siamo contenti delle ultime prestazioni e del periodo che stiamo passando, il nostro obiettivo è il miglioramento quotidiano e lo stiamo facendo per vari motivi. La buccia di banana è sempre lì che ci aspetta, dobbiamo cercare di dominare il nostro gioco. In questo momento, qualcuno non ha tanto spazio ma chi gioca dimostra sempre di essere fondamentale”.