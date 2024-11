Primavera, Falsini: "Non vinciamo da troppo tempo, voglio vedere dei miglioramenti" (VIDEO)

Gianluca Falsini, tecnico della Primavera, ha parlato ai canali ufficiali prima della gara contro l'Atalanta: “Bisogna lavorare sui nostri punti deboli e consolidare quello che di buono stiamo facendo, senza fare allarmismi. Non vinciamo da troppo tempo e ovviamente non ci fa piacere, quasi tutte le prestazioni sono buone ma ci manca il colpo finale, che nel calcio è tutto. I miei attaccanti però sono molto disponibili, il gol deve arrivare da tutti. Quando calciamo in porta, dobbiamo segnare. Nelle prossime partite dovremo migliorare sotto questo aspetto. Ora c'è l'Atalanta, una partita difficile e stimolante. Loro sono forti, ci piace confrontarci con queste squadre perché riusciamo a giocare meglio con quelle che si aprono. Mi interessano maggiormente i nostri miglioramenti, a livello individuale e collettivo. Affrontiamo tutte le partite con l'intento di dominare il gioco e proveremo a farlo anche a Bergamo, sapendo di affrontare un grande avversario”.

