Primavera, Falsini: “Genoa squadra solida e ben messa” (VIDEO)

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma domani alle 11:00 e valida per la dodicesima giornata di campionato. Ecco le sue dichiarazioni.

Il Genoa è una squadra che ha perso una sola volta in trasferta. Crede che sia una casualità?

"La loro è una squadra ben messa in campo, hanno alcuni giocatori bravi e che ci possono dar fastidio. Stiamo parlando di una squadra solida. Dovremo essere bravi a far girare la palla, nei duelli, bravi a creare spazi per far loro male. Al contrario, dovremo stare attenti sugli attacchi in profondità e sulle ripartenze: lì sono bravi".

Quanto è stato importante affrontare la sosta dopo la vittoria di Bergamo?

"Vincere fa piacere e farlo giocando bene fa ancora più piacere. Anche contro la Juventus abbiamo giocato bene, anche se non abbiamo né vinto né pareggiato. Ma quella è stata una buona gara. Si è sempre positivi quando si vince. Siamo questi da pochi giorni. Molti hanno fatto bene con le rispettive nazionali ed erano carichi. Questo serve sempre".