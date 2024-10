Primavera, JUVENTUS-ROMA 1-0 (34' Pugno): fine primo tempo

Deve rialzarsi la Roma Primavera, reduce dal pesante 5-1 contro il Monza e a secco di vittorie in campionato da 4 partite. La squadra di Falsini, in questo nono turno del campionato Primavera, farà visita alla Juventus. Inizio di stagione complicato anche per i bianconeri, al sesto posto in classifica con un punto in meno rispetto ai giallorossi.

IL TABELLINO

JUVENTUS: Zelezny; Savio, Martinez, Montero, Pagnucco; Ripani, Ngana; Ventre, Florea, Vacca; Pugno.

A disp.: Vinarcik, Boufandar, Crapisto, Verde, Di Biase, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Bassino, Grelaud, Lopes Comellas.

All. Magnanelli.

ROMA: Marin; Seck, Mirra, Reale; Marchetti, Coletta, Di Nunzio, Graziani, Litti; Marazzotti, Sugamele.

A disp.: Jovanovic, Marcaccini, Golic, Levak, Mlakar, Almaviva, Cama, Della Rocca, Ivkovic, Lulli, Zefi.

All. Falsini.

Arbitro: Mirabella. Assistenti: Zanellati - Morotti.

Marcatori: 34' Pugno.

Ammoniti: Pagnucco (J), Sugamele (R), Pugno (J).

Recupero: 1' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

46' - Termina il primo tempo: Juventus 1-0 Roma.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Ammonito Pugno.

40' - Ripartenza fulminea della Juventus con Ngana, il quale lancia con l'esterno Ventre; il calciatore bianconero si invola verso la porta e calcia ma trova la risposta reattiva di Marin.

37' - Conclusione di Vacca dai 25 metri, palla alta sopra la traversa.

34' - JUVENTUS IN VANTAGGIO! Pennellata di Pagnucco per il colpo di testa di Pugno, il quale colpisce completamente senza marcatura e insacca portando i bianconeri sull'1-0.

29' - Altra chance per la Roma ma Marazzotti arriva sbilanciato davanti al portiere avversario e calcia troppo debolmente.

28' - Ci prova Di Nunzio dal limite dell'area, palla alta di poco sopra la traversa.

24' - Ammonito Sugamele per aver fermato la ripartenza di Ngana.

23' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Pagnucco per un fallo su Marazzotti.

20 - Clamorosa occasione per la Roma: cross di Reale, Marazzotti calcia a botta sicura di controbalzo ma Zelezny compie un miracolo e salva la Juventus.

16' - Grande contropiede di Litti che crossa e serve Coletta, ma il centrocampista calcia debolmente con il mancino e il suo tiro viene contrastato.

9' - Grande parata di Marin sulla conclusione ravvicinata di Florea.

7' - Juventus vicina al gol con Ventre su cross di Pagnucco, bravo Marin a respingere il tiro del bianconero.

4' - Ci prova Coletta dalla distanza, conclusione deviata in angolo.

1' - Al via il match.