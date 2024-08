Scopigno Cup, Roma-Atalanta 4-2: i giallorossi vincono la trentaduesima edizione del trofeo

Allo Stadio Manlio Scopigno di Rieti, alle 21:00 si sono affrontate Roma e Atalanta per l'attesissima finale della Scopigno Cup. Al termine di una gara ricca di emozioni, a trionfare nella trentaduesima edizione della competizione sono stati i giallorossi. I ragazzi di mister Alessandro Toti hanno infatti battuto la Dea Under-17 per 4-2, grazie alle reti di Vella, Maccaroni, Teixeira e Modugno. La Roma dopo un digiuno che durava dal 2019 torna quindi a vincere la Scopigno Cup. Per i giallorossi quello di stasera è stato il settimo trionfo, record assoluto per questa competizione.

