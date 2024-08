Primavera, CREMONESE-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Match al via

Dopo il bel 4-1 inflitto all'esordio al Cagliari, la Primavera di Gianluca Falsini scende in campo alle 16:30 per la 2ª giornata del Campionato Primavera per affrontare la Cremonese in trasferta.

IL TABELLINO

CREMONESE: Federico, Duca, Prendi, Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Gabbiani, Faye, Lordkipanidze, Triacca, Zilio, Gashi. A disp.: Sayaih, Malovec, Marino, Tavares, Cantaboni, Pavesi, Paganotti, Rama, Bassi, Sivieri.

All. Elia Pavesi

ROMA: Marin; Mannini, Seck, Golic, Reale; Coletta, Romano, Tumminelli; Graziani, Marazzotti; Misitano. A disp.: Marcaccini, Stomeo, Levak, Mlakar, Mirra, Cama, Di Nunzio, Della Rocca, Litti, Sugamele, Marchetti.

All. Gianluca Falsini

Arbitro: Erminio Cerbasi. Assistenti: Matteo Cardona - Nicola Di Meo

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

1'- Match al via