U15, Roma-Genoa 2-1: Dal Bon e Zekaj regalano lo scudetto ai giallorossi

Alle 20.00 presso lo Stadio di Ascoli è stato fischiato il calcio d’inizio di Roma-Genoa valida per la finale scudetto dell’U15 allenata da Mattia Scala. La gara è stata equilibrata fin dal primo minuto con un primo tempo terminato a reti inviolate ma ricco di occasioni per entrambe le squadre. Si sblocca il secondo tempo con il gol del Genoa firmato Consoli al 9’. La riapre il bomber Dal Bon al 67’ che riporta la gara in parità, e, all’81 ad un passo dai supplementari Alvin Zekaj, su assist di Giammattei segna la rete definitiva che regala lo scudetto alla Roma.