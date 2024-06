Semifinale Scudetto Under 17, Roma-Juventus 2-1: i giallorossi volano in finale

Sarà Empoli-Roma la finale scudetto Under 17. Dopo la vittoria dell'Empoli sulla Fiorentina, la Roma ha piegato questa sera al Del Duca di Ascoli i pari età della Juventus. 2-1 il risultato della sfida, punteggio maturato grazie alle reti dei giallorossi Nardin e Cama. Per il club capitolino terza finale giovanile in questa stagione. L'atto conclusivo del torneo è previsto venerdì 21 giugno alle 19.

La nostra Under 17 vola in finale Scudetto! ? I giallorossi di mister Falsini battono la Juventus 2-1 in rimonta con i gol di Nardin e Cama nella semifinale disputata al Del Conero di Ancona ? L’avversaria in finale sarà l’Empoli, si giocherà venerdì 21 alle 19.#ASRoma pic.twitter.com/hnmErUjaUB — AS Roma (@OfficialASRoma) June 19, 2024