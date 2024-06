Roma Primavera, Guidi verso l’addio: è la prima scelta del Milan per il post Abate

Federico Guidi verso la panchina della Primavera del Milan. Secondo quanto riporta il giornalista Daniele Longo su X, il tecnico della selezione primavera della Roma è il prescelto della società rossonera dopo l'addio di Ignazio Abate, promesso sposo della Ternana. Guidi, 47 anni, in due stagioni alla guida dei giallorossi ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera, perdendo quest'anno la finale scudetto contro il Sassuolo.

? #Milan, Vergine sceglie Guidi come successore di Abate sulla panchina della Primavera ✅ @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) June 13, 2024

Arrivano conferme sul passaggio in rossonero di mister Federico Guidi. Anche Alfredo Pedullà su X ha dato ormai per certo il trasferimento al Milan del tecnico della Primavera della Roma, che in Lombardia sarà chiamato a sostituire il partente Ignazio Abate.