Roma Primavera, colloquio Ghisolfi-Guidi: rifiutato il rinnovo. Il tecnico ha scelto il Milan

Federico Guidi lascerà la Roma Primavera. Come riporta il sito, il tecnico saluterà i giallorossi dopo due stagioni nella Capitale condite da una Coppa Italia e una Supercoppa di categoria. Vani i tentativi del responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi, che nel colloquio di mercoledì aveva proposto il rinnovo all'allenatore. Guidi ha infatti comunicato al club la sua intenzione di andare via. Per l'ex Fiorentina e Casertana si aprono dunque le porte del Milan, che tramite il proprio responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine gli ha offerto la panchina della Primavera.

(gazzettaregionale.it)

