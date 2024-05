Roma Primavera, Guidi: "Domani possiamo dare un senso a tutti i nostri sacrifici"

Il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato ai media ufficiali giallorossi alla vigilia della sfida contro il Lecce, che può dare la matematica qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto.

Mister, un punto e ci siamo.

"Manca ancora un punto per l’aritmetica certezza di accedere alle semifinali. Cercheremo di ottenerlo già a Lecce. Sappiamo che non sarà facile perché è una trasferta complicata contro un avversario di alto livello. È vero che quest'anno hanno disputato una stagione caratterizzata da alti e bassi, ma in rosa ci sono giocatori estremamente importanti, alcuni dei quali sono stati protagonisti l'anno scorso della vittoria dello Scudetto. Questo la dice lunga su quelle che sono le potenzialità della squadra che troveremo domani su un campo estremamente ostico, dove anche la stagione scorsa abbiamo incontrato grandissime difficoltà. Detto questo, cercheremo di concentrarci sulla nostra prestazione, come stiamo facendo bene ormai da tanti mesi. È l’unica strada percorribile per chiudere già domani il discorso qualificazione alle semifinali Scudetto".