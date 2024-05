Primavera, Guidi: "Complimenti al Sassuolo ma pensiamo già al futuro. Nei prossimi giorni parlerò con la società"

Il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Sassuolo-Roma, gara valida per la finale scudetto del Campionato Primavera. Di seguito le sue dichiarazioni:

GUIDI A SPORTITALIA

C’è tanta delusione.

“Dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo, hanno sfruttato due palle inattive e un nostro errore. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma siamo stati imprecisi e poi Theiner è stato bravo. Gli episodi hanno girato dalla loro parte, ma il Sassuolo è stato più bravo di noi”.

Le lacrime dei ragazzi?

“Pensiamo già al futuro, una partita non pregiudica quello che hanno fatto i ragazzi, hanno avuto il merito di giocarsi la finale. Tanti chiudono un percorso nel settore giovanile e volevano chiudere con un ulteriore trofeo, è normale che siano delusi ma hanno dato tantissimo, questa gara non pregiudicherà niente per il loro futuro”.

Il suo futuro?

“È una domanda da un milione di dollari, non ho avuto modo di parlare con la società, ne parleremo nei prossimi giorni”.