Primavera, ROMA-SASSUOLO 3-0 (3' Keramitsis, 16' Pisilli, 30' Pagano): fine primo tempo

Dopo il rocambolesco 3-3 contro la Juventus, la Primavera di Federico Guidi torna in campo per ospitare il Sassuolo nella 30ª giornata di campionato. I giallorossi, secondi in classifica, devono rispondere al successo della capolista Inter contro il Cagliari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Oliveras; Pagano, Romano, Pisilli; Marazzotti, Alessio, Cherubini

A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Ivkovic, Mlakar, Graziani, Nardin, Levak

All. Federico Guidi

SASSUOLO: Theiner; Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Falasca; Ravaioli, Lopes, Knezovic; Bruno; Neophytou, Russo

A disp.: Scacchetti, Di Bitonto, Kumi, Baldari, Rovatti, Beconcini, Pigati, Minta, Cardascio, Vedovati, Parlato

All. Emiliano Bigica

Arbitro: Antonio Di Reda. Assistenti: Marco Porcheddu - Carmine De Vito

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

34' - Contropiede della squadra di Giudi, Cherubini appoggia a D'Alessio che a tu per tu in area di rigore con Theiner si divora il poker

30' - TRIS ROMA. Grande gol di Pagano, che riceve al limite dell'area e fa partire in destro preciso ad incrociare che si insacca all'angolino basso.

20' - Ci prova anche Cherubini con una conclusione a giro di destro dal limite dell'area. La sua traiettoria termina a pochi centimetri dal palo

16' - RADDOPPIO ROMA. Grande discesa sulla sinistra di Oliveras, che crossa al centro per Pisilli, il quale è puntuale a battere Theiner

10' - Sassuolo vicino al pareggio da calcio d'angolo. Cinquegrano, tutto solo in area di rigore, non riesce a trovare la porta da posizione ravvicinata

3' - GOL DELLA ROMA. Cross dalla sinistra di Pagano, Keramitsis è il più lesto di tutti in mischia e tocca quel poco che basta con il piede per infilare il pallone in rete.

1'- Match al via