Primavera, Guidi in vista del Lecce: "Sosta utile per migliorare, sono stati giorni intensi" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, la prima del 2024, il tecnico della Primavera della Roma Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue parole:

A cosa è servita questa sosta?

"A poter migliorare sugli aspetti prioritari, sia come squadra che come singoli. Abbiamo cercato di aumentare i carichi di lavoro, sono stati giorni intensi ma la squadra ha lavorato bene, siamo soddisfatti. Ci rituffiamo nel campionato e abbiamo davanti la squadra che sul petto ha lo scudetto, per noi è una grande soddfisfazione. Li abbiamo già battuti in Supercoppa e sappiamo che sarà dura, 7/11 sono i protagonisti dello scorso anno, sarà difficile"

Come si spiega questo andamento così diverso dalla scorsa stagione?

"Nel settore giovanile succede, come perdi umiltà o motivazioni gli avversari non regalano niente. Se non sei bravo a tenere la tua concentrazione sempre al massimo e migliorare, i giovani possono buttare via del tempo. Non succede solo a Lecce, succede e tutti. La difficoltà è quella di allenarsi sempre con grande continuità e spirito di miglioramento, quando non succede alterni prestazioni buone ad altre meno buone chi ti fanno perdere punti. Il livello del campionato è omogeneo, non esistono artite facili"