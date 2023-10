Roma Primavera, Guidi: "Con il Sassuolo trasferta ostica. I ragazzi hanno enormi margini di miglioramento" (VIDEO)

Domani alle 11:00 la Roma Primavera scenderà in campo contro il Sassuolo. Federico Guidi, il tecnico dei giallorossi, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club per presentare il match di domani. Le sue parole:

"È una trasferta ostica, complicata, lo dice la storia. Non so da quanti anni la Roma non riesce a vincere a Sassuolo, la dice lunga sulla difficoltà di questa partita. Sappiamo che affrontiamo una squadra che come sempre è stata allestita per essere protagonista in campionato, conosco benissimo lo staff tecnico e so con quale attenzione ai dettagli prepara le partite, quindi sappiamo che sarà una partita in cui ci sarà da soffrire, ma allo stesso modo ci prepareremo per fare un’ottima prestazione e cercare di portare a casa un risultato importante”.

Fisicamente la Roma pare stare bene.

“Si può migliorare sempre, perché non stiamo parlando di una Prima Squadra, di giocatori finiti, ma di calciatori che hanno enormi margini di miglioramento, e poi c’è disparità, perché le annate sono differenti, parliamo di 2004 ma anche di 2008 come Marcaccini, è chiaro che i margini di crescita, anche dal punto di vista fisico, sono evidenti, e anche di condizione. Non tutti stanno in maniera omogenea”.

Quanto sarebbe importante finire bene questo miniciclo di partite prima della sosta?

“È determinante, noi cercheremo di fare una prestazione positiva perché sappiamo che ogni partita è un test che ci fa capire in che direzione stiamo andando. Penso che la squadra in questo scorcio di stagione abbia fatto delle ottime cose, perché gli errori commessi nel precampionato sono stati superati, c’è stato un netto miglioramento dal punto di vista tecnico e delle conoscenze, c’è stata la vittoria della Supercoppa a fine agosto e in queste partite di campionato la squadra sul campo ha sempre risposto positivamente e ha saputo sopperire alle tante difficoltà e non è casuale che anche in 9 contro 11 al 95’ la squadra sia riuscita ad andare ad agguantare un pareggio su un campo ostico come quello del Torino”.