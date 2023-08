Ufficiale: Matteo Pellegrini passa dalla Primavera al Matera (FOTO)

Matteo Pellegrini è un nuovo giocatore del Matera. Lo ha comunicato la sua nuova squadra con una nota pubblicata su Instagram. Il classe 2004 era stato aggregato alla Prima Squadra e ora continuerà con una nuova maglia. La note del club:

"Direttamente dalla Primavera 1 della Roma, arriva Matteo Pellegrini, forte centrale difensivo o laterale destro. Da tempo, per volere di Mourinho, era aggregato alla prima squadra. I ragazzi primavera di squadre importanti, generalmente, non vengono mandati in serie D; in questo caso, hanno fatto volentieri una eccezione in ossequio al brand Matera ed alla volontà del ragazzo di venire da noi. Bravissimo il nostro Ds Giuseppe Figliomeni, artefice dell’operazione. Benvenuto Matteo, in un’altra Città Capitale!"