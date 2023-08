Roma-Fiorentina Primavera, Guidi: "Ci siamo complicati la vita da soli, ma ne siamo venuti a capo"

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha commentato la vittoria di oggi pomeriggio per 1-0 contro la Fiorentina. Il tecnico ha parlato della gara e del fisiologico ricambio generazionale che vivono tutte le squadre giovanili:

"Nel primo tempo ci siamo complicati la vita da soli, abbiamo concesso due o tre occasioni su degli svarioni, su delle scelte completamente errate. E sono le cose sulle quali alla fine del primo tempo abbiamo cercato di parlare, perché secondo me erano degli errori dovuti a un po' di superficialità. Errori che, chi vuole ambire a diventare un calciatore professionista, non può commettere. Mentre nella ripresa non abbiamo concesso nulla, abbiamo spinto, abbiamo fatto gol, abbiamo creato diverse situazioni per raddoppiare. Quindi, sì, è stata una partita dove ci sono state tante difficoltà, però ne siamo venuti a capo e siamo contenti, perché davanti avevamo una squadra che, anche quest'anno, sarà una delle protagoniste del campionato".

Sulla ripresa:

"È stata giocata bene, c'è stata tanta solidità, si vedeva che i ragazzi avevano voglia di andare a prendersi il risultato. Molte volte nella scelta dell'ultimo passaggio finale, e nell'azione conclusiva, siamo mancati. Ma è normale: siamo a inizio stagione, venivamo dalla finale di Supercoppa italiana, che anche a livello nervoso e di preparazione ci aveva fatto spendere moltissimo. Basta vedere il Lecce a Verona, basta vedere il risultato. Non è facile recuperare dalle finali e rituffarsi subito nel campionato, contro degli avversari che invece hanno preparato proprio la singola gara. Di questo c'è soddisfazione. E soprattutto, è un'altra partita che ci dà tanti spunti per capire dove migliorare e fai analizzare ai ragazzi ciò che hanno sbagliato".

Sull'inserimento dei nuovi:

"Molto bene, è chiaro che è ancora un gruppo un po' disomogeneo, come è normale che sia: vale per la Roma, ma vale per tutte le altre società. Nel Settore Giovanile c'è il ricambio generazionale, ci sono calciatori che già avevamo in Primavera la stagione scorsa e che quindi partono da un bagaglio di conoscenze superiori, ci sono ragazzi che vengono da altre realtà e si devono calare nelle nostre proposte, nei nostri princìpi, insieme a quelli che magari salgono dal nostro Settore Giovanile, che devono velocemente conoscere questa categoria. Sono difficoltà che hanno tutti gli staff nel Settore Giovanile di ogni club, come è normale che sia".

(asroma.com)