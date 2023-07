Test amichevole per la Roma Primavera allenata da Guidi. I giovani giallorossi sono scesi in campo in serata contro i sardi in Val D'Aosta: sono andati in gol per i padroni di casa Pereiro, Lella, Oristanio e Azzi, per i giallorossi Vetkal, andato a segno con un tiro da fuori area.

In archivio la seconda amichevole stagionale ?? Qui il racconto della gara ➡️ https://t.co/VTJT6sGEE4#RomaU19Cagliari pic.twitter.com/aprMmVGpV8 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 26, 2023