Non si ferma la Roma Under 17. La squadra allenata da Marco Ciaralli ha vinto anche la gara di ritorno dei quarti contro l'Atalanta (dopo la vittoria per 0-1 a Bergamo), prenotando così un posto alla Final Four. Sono andati in gol nell'ordine Mlakar, Romano e Almaviva, che ha chiuso i conti dal dischetto.