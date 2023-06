Primavera, Guidi: "Daremo il massimo, non abbiamo niente da perdere" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della gara di domani alle 16:00, valevole per i playoff. I giallorossi sfideranno la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico:

"Troveremo una squadra che abbiamo affrontato tante volte, ricca di qualità, che sa costruire, che vuole la palla, come vogliamo fare noi. Sono sempre venute fuori partite belle e ricche di emozioni. Ormai siamo alla fine della stagione, abbiamo un unico obiettivo che è quello di vincere, abbiamo soltanto un risultato a disposizione e quindi cercheremo di vendere cara la pelle e fare il massimo. Forse non basterà, sappiamo che è difficile ma vogliamo provarci con tutte le nostre forze. La stiamo preparando bene penso".

Sull'unico risultato a disposizione: "Non abbiamo niente da perdere, sei al 90' non sei avanti sei fuori, possiamo giocare con serenità e tranquillità perché abbiamo un solo risultato. Purtroppo i punti lasciati in campionato ci mettono in questa condizione e dobbiamo dare qualcosa di più, hanno un vantaggio su di noi".

Sui ragazzi: "Stanno bene, sono sereni. Non ci saranno Faticanti e Pisilli, sono al mondiale da sotto età fortunatamente e Giacomo sta giocando da protagonista e siamo orgogliosi. Non è da tutti giocare un mondiale sotto età, è un motivo di grande crescita. Vedremo chi altro avremo a disposizione, ci stiamo allenando bene e la stiamo preparando con grande tranquillità, i ragazzi sapranno fare la prestazione".