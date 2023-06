Primavera, FIORENTINA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Ritardato l'inizio del match causa maltempo (VIDEO)

Gara da dentro o fuori per la Roma Primavera, impegnata al Ricci di Sassuolo contro la Fiorentina di Alberto Aquilani con l'obiettivi di accedere in semifinale. Ha un solo risultato la squadra di mister Guidi: ai viola, infatti, potrebbe anche bastare il pareggio nei 120' minuti in virtù del miglior posizionamento alla fine della stagione regolare.

IL TABELLINO

ACF FIORENTINA: Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti; Capasso, Sene, Di Stefano. A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Mendoza, Nardi, Ievoli, Comuzzo.

All.: Aquilani.

AS ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Falasca; D'Alessio, Vetkal, Pagano; Cassano, Padula, Cherubini. A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Pellegrini, Misitano, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, João Costa, Bolzan, Mannini, Ienco, Cichella.

All.: Guidi.

Arbitro:. Bogdan Nicolae Assistenti: Fabio Mattia Festa e Stefano Franco.

Quarto Ufficiale: Francesco Burlando.

PREPARTITA

16:25 - Non migliorano le condizioni meteo: si attenderanno ora i canonici 45 minuti per decidere il da farsi.

16:00 - La sfida, inizialmente in programma alle 16, ha subito un ritardo causa maltempo.