Under 13: la Roma trionfa al 'Manlio Selis'. 3-1 sull'Atalanta in finale

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione per quanto riguarda la categoria Esordienti c'è, da alcuni anni, il Torneo Manlio Selis, che si svolge in Sardegna e raggruppa diverse delle migliori realtà giovanili italiane ed estere. A trionfare nella finale svolta oggi è stata la formazione Under 13, composta dai classe 2010, della Roma, guidata da Valerio D'Andrea. 3-1 sull'Atalanta in finale con reti segnate da Dos Santos, doppietta, e Dattilo.

? Complimenti alla nostra Under 13 che oggi ha vinto il Torneo Manlio Selis! ? ? Battuta in finale l’Atalanta per 3-1 con doppietta di Dos Santos e gol di Dattilo #ASRoma pic.twitter.com/yN0mejtPqO — AS Roma (@OfficialASRoma) May 1, 2023