Primavera, LECCE-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Match al via

Dopo il ritorno al successo contro il Milan, appuntamento da non fallire per la Roma Primavera. I ragazzi di mister Guidi, infatti, attualmente al terzo posto in classifica, faranno visita al Lecce capolista con l'obiettivo di accorciare sui salentini, attualmente a +7 dai giallorossi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

US LECCE: Borbei; Pol Muñoz, Hasić, Paşcalău, Dorgu; Samek, Vulturar, Berisha; Corfirzen, Burnete, Salomaa. A disp.: Moccia, Leone, Bruhn, Bruns, Gueddar, Ciucci, Daka, McJannett, Dos Reis Nikko, Kaušinis, Kljun, Davis.

All.: Coppitelli.

AS ROMA: Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori, Pisilli, Vetkal, Cherubini; Cassano, Pagano; Misitano. A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Padula, Pellegrini, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Louakima, Falasca, Bolzan, Mannini, Golič.

All.: Guidi.

Arbitro:. Kevin Bonacina Assistenti: Rodolfo Spataro e Michele Rispoli

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

1' - Match al via