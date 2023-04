Primavera, Guidi: "Partita dura, il Lecce è la squadra che finora ha fatto il miglior percorso in campionato" (VIDEO)

Alla vigilia della partita contro il Lecce, l'allenatore della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato ai canali del club: "È un partita difficilissima, affrontiamo la squadra che ha fatto il miglior percorso in campionato, lo dicono i numeri. Hanno fatto una striscia estremamente positiva, undici vittorie e un pareggio nelle ultime dodici, questo la dice lunga sulle loro qualità. È una squadra al limite d'età, è una squadra che usa tanti fuori quota, ma hanno qualità. Sono meritatamente al primo posto, servirà la miglior Roma per cercare di strappare punti importanti".

Nei due precedenti stagionali c'è stato grande equilibrio:

"Sì, grande equilibrio, qualità e fisicità. I dettagli faranno la differenza. A questo livello, bisogna giocare ogni singolo pallone come se fosse il più importante".

Vincere contro il Milan in rimonta è stato molto importante:

"Sì, ha ridato furore agonistico. Il fatto di crederci sempre è una mentalità che mi piace e che con la società cerchiamo di trasmettere. È una mentalità vincente e che li può aiutare. Saper reagire alle difficoltà è una cosa che sia come gruppo che singolarmente hanno saputo fare anche in passato. Ho fatto loro i complimenti alla riunione e lo ribadisco oggi, perché sono orgoglioso. Quando superi le difficoltà diventi una squadra migliore e un giocatore più forte. Anche nella difficoltà di aver giocato due partite ravvicinate, la squadra ha saputo giocare con equilibrio e ha dimostrato una maturità che serve nelle partite da dentro o fuori".