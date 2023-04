Primavera, Guidi: "Ora è importante sapersi rialzare" (VIDEO)

Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia che vedrà la Roma contro l'Inter al 'Tre Fontane' domani alle 15, arrivano le parole di mister Guidi: "Ora è importante sapersi rialzare, abbiamo davanti una bellissima sfida da giocare. Molti forse non hanno capito cosa hanno fatto questi ragazzi, delle prime in classifica soltanto noi e la Fiorentina siamo in lotta per le prime posizioni e in semifinale di Coppa Italia. Questo dà un po' il metro di quello che i ragazzi stanno facendo. E' chiaro che noi dobbiamo fare una prestazione come siamo soliti, giocando con grande qualità e intensità come stiamo facendo".

? “Abbiamo davanti una bellissima sfida da giocare” ? ?️ Le parole di Federico Guidi alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter #ASRoma pic.twitter.com/wKNagH2PAP — AS Roma (@OfficialASRoma) April 4, 2023