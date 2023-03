Primavera, INTER-ROMA 1-0 (23' Esposito): segui in tempo reale. Vantaggio dell'Inter

Ventiquattresima giornata del campionato di Primavera 1: la Roma fa visita all'Inter per provare a riagganciare il primo posto in classifica, in attesa del match del Lecce, impegnato alle 15 sul campo del Cagliari. Vincendo contro i nerazzurri, infatti, la squadra di Federico Guidi, scavalcherebbe nuovamente il Frosinone, portandosi a quota 46 punti e chiudendo il turno come minimo al secondo posto. Il tecnico giallorosso opta per il 3-4-2-1 con Dal Bello in porta e il terzetto difendivo formato da Keramitsis, Silva e Chesti. Louakima e Cherubini sono i due esterni a tutta fascia, con Pisilli e Faticanti in mezzo al campo. Più avanzato Pagano, che agirà alle spalle di Majchrzak insieme a Cassano.

IL TABELLINO

INTER: Botis; Dervishi, Stankovic, Stabile, Pozzi; Akinsanmiro, Grygar, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev.

A disp.: Zamarian, Tommasi, Martini, Kassama, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Andersen, Biral, Di Pentima, Pelamatti, Zefi, Maye.

All.: Chivu.

ROMA: Del Bello; Keramitsis, Silva, Chesti; Louakima, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Cassano, Pagano; Majchrzak.

A disp.: Baldi, Razumejevs, Foubert-Joacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Oliveiras, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Golic.

All.: Guidi.

Arbitro: Saia - Assistenti: Regattieri e Cravotta.

PRIMO TEMPO

32'- Pagano si avvicina alla porta provando il tiro ma viene fermato.

28' - La Roma prova ad inseguire il pareggio con Cassano che tira in area ma trova la deviazione di Botis.

23' - L'Inter passa in vantaggio. Rete di Esposito che batte Del Bello.

11' - Cherubini colpisce la traversa prendendo palla dalla battuta del corner.

10' - Cherubini crossa al centro e cerca Cassano, ma la palla finisce in calcio d'angolo.

1'- Al via il match